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Польские судьи в состояния опьянения украли дорожный знак и были отстранены от матча ЛЧ

Польские судьи Франковски и Мусял отстранены от матча ЛЧ из-за кражи знака

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Panoramic/Dariusz Hermiersz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польских судей Бартоша Франковски и Томаша Мусяла отстранили от матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» из-за того, что они в состоянии алкогольного опьянения украли дорожный знак в Люблине, передает Weszlo.

Франковски и Мусяла должны были работать на ВАР.

«Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», — заявили в полиции.

Встреча между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» состоится 6 августа, команды выйдут на поле в 21:00 по московскому времени. Матч пройдет на «Арена Люблин».

Ранее итальянский нападающий Марио Балотелли, выступавший в сезоне-2023/24 за турецкий клуб «Адана Демирспор», был заснят, предположительно, пьяным во время отпуска в Италии.

Ранее пьяный Тайсон Фьюри рухнул на улице и ударился о фонарный столб возле бара.

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