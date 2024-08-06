Польские судьи в состояния опьянения украли дорожный знак и были отстранены от матча ЛЧ

Польских судей Бартоша Франковски и Томаша Мусяла отстранили от матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» из-за того, что они в состоянии алкогольного опьянения украли дорожный знак в Люблине, передает Weszlo.

Франковски и Мусяла должны были работать на ВАР.

«Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», — заявили в полиции.

Встреча между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» состоится 6 августа, команды выйдут на поле в 21:00 по московскому времени. Матч пройдет на «Арена Люблин».

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