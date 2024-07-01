Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболиста Балотелли засняли пьяным на улице

Экс-игрок сборной Италии Балотелли попал на видео в пьяном виде

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступавший в сезоне-2023/24 за турецкий клуб «Адана Демирспор», был заснят, предположительно, пьяным во время отпуска в Италии.

Игрок лежал посреди улицы. Он смог встать на ноги только с помощью случайного прохожего.

В конце ноября 2023 года Балотелли попал в ДТП. Футболист врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет €114 тыс. В машине сработали подушки безопасности, 33-летний форвард после аварии вышел из автомобиля и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм. Отмечается, что итальянец отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

В прошлом сезоне чемпионата Турции «Адана Демирспор» заняла 12-е место, набрав 44 очка. Чемпионом страны стал «Галатасарай», набрав 102 балла. На три очка от «Галатасарая» отстал «Фенербахче».

Ранее сообщалось о том, что Балотелли может вернуться в Серию А.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами