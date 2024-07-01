Футболиста Балотелли засняли пьяным на улице

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступавший в сезоне-2023/24 за турецкий клуб «Адана Демирспор», был заснят, предположительно, пьяным во время отпуска в Италии.

Игрок лежал посреди улицы. Он смог встать на ноги только с помощью случайного прохожего.

В конце ноября 2023 года Балотелли попал в ДТП. Футболист врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет €114 тыс. В машине сработали подушки безопасности, 33-летний форвард после аварии вышел из автомобиля и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм. Отмечается, что итальянец отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

В прошлом сезоне чемпионата Турции «Адана Демирспор» заняла 12-е место, набрав 44 очка. Чемпионом страны стал «Галатасарай», набрав 102 балла. На три очка от «Галатасарая» отстал «Фенербахче».

Ранее сообщалось о том, что Балотелли может вернуться в Серию А.