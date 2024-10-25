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КХЛ попросила новую лигу сбежавшего хоккеиста разорвать с ним контракт

КХЛ отправила «гневное» письмо руководству Швейцарской национальной лиги

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Глава Швейцарской национальной лиги Дени Воше подтвердил, что получил «гневное» письмо от президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Морозова с просьбой расторгнуть контракт со сбежавшим Михалом Криштофом. Об этом сообщает Le Matin.

«Для нас процедура была проведена по регламенту. Точка. Если руководители КХЛ недовольны, пусть обращаются к ФХР, которая является членом ИИХФ», — заявил Воше.

17 октября сообщалось, что Криштоф самовольно покинул «Сочи» после окончания тренировки.

В тот же день он стал игроком швейцарского «Лангнау», несмотря на действующее соглашение с клубом КХЛ.

21 октября президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация одобрила этот переход.

В КХЛ заявили, что ситуация со сбежавшим из хоккейного клуба «Сочи» Михалом Криштофом демонстрирует политическую позицию IIHF.

Ранее сообщалось, что «Авангард» хочет выгнать американского хоккеиста.

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