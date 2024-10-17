Сбежавший из «Сочи» хоккеист подписал контракт с новым клубом

Словацкий хоккеист Михал Криштоф стал игроком швейцарского «Лангнау», несмотря на действующее соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Источник утверждает, что контракт с 31-летним хоккеистом подписан до конца сезона-2024/2025.

17 октября сообщалось, что Криштоф самовольно покинул «Сочи» после окончания тренировки.

В клубе также отметили, что осуждают такое поведение игрока и планируют действовать в соответствии с регламентом КХЛ.

Известно, что Криштофу уменьшили игровое время и главный тренер команды Сергей Зубов объяснил это решение. Однако, сторона спортсмена не готова к разговору. Хоккеист получил предложение от «Лангнау», но в «Сочи» об этом никто не сообщал. Российский клуб рассчитывает на Криштофа и не планирует расторгать контракт.

В сезоне-2024/2025 хоккеист набрал пять очков (2+3) в десяти играх за Сочи.

Ранее сообщалось, что «Авангард» хочет выгнать американского хоккеиста.