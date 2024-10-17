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Хоккеист сбежал из российской команды

Словацкий хоккеист Криштоф самовольно покинул «Сочи»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Словацкий хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Михал Криштоф самовольно покинул команду, и клуб намерен разобраться с этой ситуацией в правовом порядке. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках «Урока хоккея» в средней школе № 18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды», — говорится в заявлении «Сочи».

В клубе также отметили, что осуждают такое поведение игрока и планируют действовать в соответствии с регламентом КХЛ.

Известно, что 31-летнему Криштофу уменьшили игровое время и главный тренер команды Сергей Зубов объяснил это решение. Однако, сторона спортсмена не готова к разговору. Хоккеист получил предложение из Швейцарии, но в «Сочи» об этом никто не сообщал. Российский клуб рассчитывает на Криштофа и не планирует расторгать контракт.

В сезоне-2024/2025 хоккеист набрал пять очков (2+3) в десяти играх за Сочи.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что «Авангард» хочет выгнать американского хоккеиста.

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