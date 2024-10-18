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В ИИХФ отреагировали на отъезд хоккеиста из России при действующем контракте с «Сочи»

ИИХФ об отъезде хоккеиста «Сочи» Криштофа: мы не имеем отношения к КХЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отъезд нападающего Михала Криштофа из России при действующем контракте с «Сочи», отметив, что организация одобрила его переход в «Лангнау», передает «Чемпионат».

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа. Поэтому ИИХФ тоже одобрила его», — сказал Тардиф.

17 октября сообщалось, что Криштоф самовольно покинул «Сочи» после окончания тренировки.

В клубе также отметили, что осуждают такое поведение игрока и планируют действовать в соответствии с регламентом КХЛ.

Известно, что Криштофу уменьшили игровое время и главный тренер команды Сергей Зубов объяснил это решение. Однако, сторона спортсмена не готова к разговору. Хоккеист получил предложение от «Лангнау», но в «Сочи» об этом никто не сообщал. Российский клуб рассчитывает на Криштофа и не планирует расторгать контракт.

Ранее Криштоф стал игроком швейцарского «Лангнау».

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