«Авангард» хочет выгнать американского хоккеиста

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» намерен разорвать соглашение с американским форвардом Коулом Касселсом. Об этом сообщает «Чемпионат».

Сообщается, что контракт будет расторгнут по обоюдному согласию, однако «Авангард» попытается обменять Касселса.

В двух предыдущих матчах 29-летний хоккеист оказывался вне заявки. Касселс набрал одно очко (0+1) в 14 матчах КХЛ.

Хоккеист подписал контракт с «Авангардом» в мае 2024 года. В прошлом сезоне Касселс набрал 45 очков (11+34) за 67 матчей в составе клуба «Сан-Хосе Барракуда».

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

«Авангард» в минувшем розыгрыше дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. На этой стадии омичи в семиматчевой серии уступили будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» 3-4.

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