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Назван самый безумный контракт рынка свободных агентов НХЛ

Комментатор Майков: контракт Стэмкоса с «Нэшвиллом» – безумие

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Global Look Press

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал безумием контракт Стивена Стэмкоса в «Нэшвилл Предаторз», а также скептически отнесся к приобретению «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающего Джейка Генцела.

«Нэшвилл» дает Стэмкосу $8 млн – это вообще какое-то безумие, но это ладно. Поэтому вот «Тампе» на самом деле еще крутить и крутить, потому что приобретение Генцела не решает проблему, которая была у «Тампы» в этом сезоне. Я отношусь к этому приобретению со скепсисом. Не знаю, что будет с Генцелом в «Тампе», но на это надо будет посмотреть», — подчеркнул Майков.

Стэмкос всю свою профессиональную карьеру провел в «Тампа-Бэй», где был капитаном команды. За 15 сезонов в составе «Лайтнинг» он дважды выиграл Кубок Стэнли и набирал более одного очка за матч в 12-ти из 15-ти сезонов. Генцел также является двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Нападающий был главным лотом на рынке свободных агентов этим летом, однако «Тампа» смогла выменять права на него и заключить семилетний договор с окладом $9 млн до открытия рынка.

Ранее Филипп Майков оценил работу «Вашингтона» на рынке свободных агентов.

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