Комментатор оценил работу «Вашингтона» Овечкина на рынке свободных агентов НХЛ

Комментатор Филипп Майков высказался о ситуации с работой «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на рынке свободных агентов Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» неплохо первый день провел. Хотя там тоже подписания, они все очень спорные. То есть прям вот хорошим железным, наверное, можно назвать только Манджипани за свои деньги. А все остальное, по сути, это проблемные игроки. Чикран в «Оттаве» уже сколько лет не то что затухает, но не показывает того, чего от него ждут. Поэтому для «Вашингтона», да, нормально, но рассчитывать на это как прям на суперсерьезное усиление, я бы не стал. Пьер-Люк Дюбуа: когда человек к 25 годам просто скачет по командам из года в год на одном большом контракте, это тоже показатель того, что с ним не все в порядке и что у него не все в порядке. Поэтому Дюбуа, я тоже не вижу, что это станет серьезным усилением в этот «Вашингтон», — подчеркнул Майков.

В минувшем сезоне «Вашингтон» сенсационно смог пробиться в плей-офф со второй позиции уайлд-карт на Востоке, но при этом в серии первого раунда уступил победителю регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0-4.

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