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Чемпионка мира Медведева расстроилась из-за упущенного чемпионства «Динамо»

Фигуристка Медведева заявила, что ей грустно из-за «Динамо»

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Пресс-служба «Дай пять»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, болельщица московского «Динамо» Евгения Медведева в своем Telegram-канале кратко отреагировала на упущенное чемпионство команды после поражения от «Краснодара» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вот это грустно, конечно…» — написала Медведева, добавив к публикации грустный смайл.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

«Динамо» уже на протяжении 48 лет не может выиграть чемпионат страны.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее в «Динамо» высказались об упущенном чемпионстве.

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