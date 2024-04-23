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Мостовой заявил, что ЦСКА будет очень тяжело в матче со «Спартаком»

Экс-игрок Мостовой назвал «Спартак» однозначным фаворитом матча с ЦСКА

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился размышлениями перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сразятся московские ЦСКА и «Спартак», и назвал фаворита этого противостояния. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«ЦСКА будет тяжело в дерби. «Спартак» для меня — однозначный фаворит. Как бы странно это ни было с учетом предыдущих игр. Но для меня это так: 60% на 40% в пользу «Спартака». При всем, что есть у команды, они обязаны быть в тройке по итогам сезона», — заявил Мостовой.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

Поединок рассудит Василий Казарцев. Ассистировать ему будут Валентин Мурашов и Игорь Князев. Виталий Мешков будет главным арбитром VAR, а его ассистентом станет Евгений Кукуляк.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 38 очков. ЦСКА идет на шестой строчке (37). Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На четыре очка от «Зенита» отстает «Краснодар».

Ранее «Спартак» назвали явным фаворитом в дерби с ЦСКА.

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