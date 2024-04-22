Новосельцев оценил игру 18-летнего вундеркинда из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» высоко оценил трансфер 18-летнего бразильского нападающего Педро, который перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».

«Хочу заметить, что все трансферные покупки в последнее время руководители клуба осуществляют образцово-показательно. Игроки быстро вписываются в стиль игры и приносят результаты», — сказал Новосельцев.

Также экс-защитник «Зенита» ответил на вопрос, сможет ли Педро навязать борьбу своему соотечественнику — 17-летнему Эндрику, который выступал в чемпионате Бразилии за «Палмейрас», однако летом 2024 года присоединится к мадридскому «Реалу».

«Слишком мало времени прошло для такого вывода. К тому же это разные лиги и уровень сопротивления в них», — отметил Новосельцев.

Педро принял участие в восьми матчах в составе «Зенита» и забил три мяча, причем два из них — «Спартаку» в Москве в рамках полуфинала пути РПЛ Кубка России.

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