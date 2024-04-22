«Получилось не так ярко»: Новосельцев — о противостоянии «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» заявил, что противостояние московского «Спартака» и «Зенита» в полуфинале Кубка России оказалось не самым зрелищным.

«Получилось не так ярко, как ожидалось от такого дерби. «Зенит» был ближе к победе, и ощущалась их уверенность по ходу всей ответной игры. Что касается «Спартака», то, на мой взгляд, ему важнее было не проиграть в принципиальном матче, что и получилось», — сказал Новосельцев.

В ответном матче, который состоялся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», команды сыграли вничью (0:0).

«Зенит» прошел в финал пути РПЛ Кубка России благодаря победе в первой встрече со счетом 2:1. В том матче «Спартак» вышел вперед благодаря голу Манфреда Угальде, однако 18-летний новичок сине-бело-голубых — бразилец Педро — оформил дубль и принес «Зениту» победу.

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