«Реал» выбил из Лиги чемпионов действующего победителя турнира

Мадридский «Реал» в Англии обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

За «Реал» отличился Родриго. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне.

В серии пенальти точней оказались игроки «Реала» (4:3).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Действующим победителем главного европейского клубного турнира является «Манчестер Сити». В решающем матче англичане обыграли итальянский «Интер». Встреча, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родри.

Ранее дортмундская «Боруссия» обыграла «Атлетико» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.