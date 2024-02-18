Глава UFC: Хабиб не успевал дойти до раздевалки после боя, ему уже звонил Путин

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о популярности смешанных единоборств, вспомнив, как экс-чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмагомедову после боев звонил президент России Владимир Путин. Его слова передает Sport24.

«Когда ты попадаешь в ММА, он полностью поглощает тебя. Это удивительная штука. Хабиб не успевал дойти до раздевалки, ему уже звонил [Владимир] Путин. Валентина Шевченко встречается с президентом страны каждый раз, когда приезжает туда. Королевская династия на турнирах в Абу-Даби… Я могу продолжать долго», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 298.

На состоявшемся турнире частью команды австралийца Алекса Волкановски стал миллиардер Марк Цукерберг. Боец проиграл поединок испано-грузинскому спортсмену Илии Топурии и лишился титула промоушена в полулегком весе.

Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Ислам Махачев поддержал Волкановски после потери титула UFC.