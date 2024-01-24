«Зенит» забил пять голов в матче с необычным соперником

Петербургский «Зенит» разгромил своего второго соперника на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). Товарищеский матч против южнокорейского клуба «Чонбук Хендэ Моторс» завершился со счетом 5:1.

Матео Кассьерра открыл счет в матче в середине первого тайма. Через пять минут россияне пропустили, но этот мяч так и остался единственным для футболистов из южнокорейского клуба.

После перерыва 17-летний новичок «Зенита» Педро увеличил преимущество своей команды. Затем в течение восьми минут сине-бело-голубые трижды поразили ворота соперника. Забитыми мячами отметились Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.

Это уже второй матч «Зенита» на этом сборе. Ранее команда Сергея Семака с таким же счетом обыграла «Динамо» из Самарканда.

27 января петербуржцы проведут свой следующий матч — против «Урала».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее был назван самый русский клуб Москвы.