«Локомотив» обыграл «Торпедо» в мачте КХЛ с восьмью заброшенными шайбами

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское «Торпедо» принимало на своем льду ярославский «Локомотив» и потерпело поражение со счетом 3:5.

К 13-й минуте гости вели с преимуществом в две шайбы. Отличились Андрей Сергеев и Никита Черепанов. Во втором периоде «железнодорожники» еще дважды поразили ворота соперника. На этот раз отличились Денис Алексеев и Ярослав Лихачев.

В третьем периоде команды на двоих забросили четыре шайбы. Сначала Степан Никулин сделал счет 5:0 в пользу «Локомотива». Затем в течение четырех минут нижегородцы трижды отправили шайбу в сетку ворот Даниила Исаева. Голами отметились Максим Летунов, Владислав Фирстов и Никита Шавин.

«Локомотив» идет на третьем месте в Западной конференции, отставая от «Спартака» и «Динамо» на четыре и одно очко соответственно. Нижегородцы пятые.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

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