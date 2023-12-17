«Весь в кровавых бинтах»: Костомаров назвал самый страшный момент

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью Первому каналу рассказал, какой момент в больнице для него стал самым страшным.

«Просто я пришел в себя после наркоза, наверное. Рядом была, естественно, Оксана, жена. И я помню, что я весь в кровавых йодопироновых бинтах. И стоп нет. И уже потом, когда я увидел на перевязке, что там, я реально ужаснулся. Все это я не понимал», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомаров был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

Ранее Костомаров назвал причину пневмонии, которая привела к ампутациям.