Экс-игрок «Барселоны» включил российский стадион в топ-10 Европы

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в комментарии Legalbet включил стадион «Краснодара» в список самых красивых арен Европы.

«Самые красивые арены мира? Если из тех, на которых играл, то это «Эмирейтс» «Арсенала». Это «Сантьяго Бернабеу» у «Реала», «Сан-Сиро» в Милане, «Альянс Арена» у «Баварии». В Германии много хороших арен, у «Штутгарта» сейчас красивый футбольный стадион. Когда я играл в Англии, было много старых стадионов.

Еще стадион «Краснодара». Не играл на нем, но арена замечательная, красивая, приятная, уютная. Топчик! Он входит в топ-10 стадионов Европы. Сергей Галицкий, конечно, молодец. Да там и за стадионом очень приятная парковая зона. Жалко, что не довелось там сыграть», — заявил белорус.

Стадион «Краснодар» построили в октябре 2016 года. Вместимость чаши спортивного объекта составляет 35 179 мест.

10 декабря «быки» на своем поле обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

«Краснодар» расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. Подопечные Владимира Ивича опережают петербургский «Зенит» на два очка.

Ранее Уткин восхитился победным голом «Краснодара» в матче с ЦСКА.