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Клуб РПЛ хочет подписать молодого российского футболиста

Legalbet: «Пари НН» заинтересован в подписании защитника «Чертаново» Кузина

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Алексей Филиппов/РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» заинтересован в подписании футболиста «Чертаново-2» Артема Кузина. Об этом сообщает Legalbet.

В текущем сезоне 18-летний защитник провел 18 матчей в Молодежной футбольной лиге, в которых отметился одной результативной передачей. В «Чертаново-2» Кузин перешел в июле из «Мастер-Сатурн».

3 декабря «Пари НН» на своем поле обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч забил Никита Каккоев на 91-й минуте матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 24 очко. «Урал» набрал 19 баллов и расположился на 12-й строчке.

В следующем туре подопечные Сергея Юрана в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 9 декабря, начало в 19.45 по московскому времени. «Урал» на день раньше померится силами с «Локомотивом» в Москве. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее был назван лучший молодой футболист года в России.

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