«Сочи» занял последнее место по итогам первого круга РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:2. В составе клуба из столицы Татарстана точными ударами отметились Руслан Безруков и Мирлинд Даку.

В самом начале второго тайма за вторую желтую карточку был удален футболист «Сочи» Кирилл Кравцов.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место, набрав десять очков. «Рубин» располагается на восьмой строчке, имея в активе 22 набранных балла.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем матче клуб с берегов Черного моря сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 25 ноября. Команды выйдут на поле в 15.15 по московскому времени.

«Рубин» на своем поле примет воронежский «Факел». Встреча пройдет 26 ноября. Начало поединка запланировано на 16.30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обыграл «Ростов» в матче РПЛ.