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Бразильский футболист одним словом описал Россию

Полузащитник «Краснодара» Кади назвал Россию холодной

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар» канал»

Бразильский футболист «Краснодара» Кади Боржес заявил в интервью РИА Новости, что Россия является страной с культурой, какой больше нет ни в одной стране мира.

«Какими словами характеризовал бы Россию? Холодная. (Смеется) Это страна с культурой, которой больше нигде нет. Адаптация проходит достаточно спокойно. Но все усложняют нынешние холода, особенно в Москве. В Краснодаре не так холодно, но здесь, когда выезжаем на тренировки, температура непросто переносится», — заявил полузащитник.

27-летний бразилец в январе перешел в «Краснодар» из азербайджанского «Карабаха». В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

«Краснодар» после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем туре «быки» в гостях сыграют с ближайшим преследователем, петербургским «Зенитом» (29 очков).

Ранее назвали футболиста, который занял место Дзюбы в «Зените».

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