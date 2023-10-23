Призер Олимпиады назвал плюсы сотрудничества Плющенко и Линичук

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о возможном сотрудничестве академии «Ангелы Плющенко» с заслуженным тренером России Натальей Линичук, которая может возглавить в организации танцевальное отделение. Он заявил «Газете.Ru», что считает это естественным путем развития академии.

«Мне это кажется довольно органичным и естественным путем развития. Сейчас мы можем видеть, как в группе Этери Георгиевны Тутберидзе появляются спортивные пары. На катке «Вдохновение», где я работал с Ниной Михайловной Мозер, сейчас появляются танцы, там сейчас тренируется группа Елены Масленниковой и Ильи Авербуха. Хорошая, сильная команда, которая работает в одном виде, с привлечением специалистов другого вида по-прежнему сохраняет силу. Ведь команда — это и тренеры по ОФП, и хореографы, и врачи, и массажисты. Фигурное катание масштабируется, за результатом стоит огромное количество людей. И если есть база, привлечение профильного специалиста работу ускоряет и приумножает», — полагает Энберт.

Наталья Линичук в 90-х годах эмигрировала в США, однако в 2023 году вернулась в Россию для постоянного проживания. Она заявила, что намерена продолжить тренерскую деятельность и открыта для предложений.

Ранее Энберт назвал основную проблему Косторной.