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Загитову пригласили стать послом Игр БРИКС

Олимпийскую чемпионку Загитову пригласили стать послом Игр БРИКС

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Пресс-служба Первого канала

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову пригласили стать послом Игр БРИКС, передает ТАСС.

«Она немного из другого профсоюза, из зимнего. Мы хотим утвердиться по всей программе. Дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить, считайте, уже пригласили», — сказал Леонов.

Игры БРИКС должны пройти в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению соревнований.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова похвалила 15-летнюю фигуристку после этапа Гран-при России.

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