Ветеран ЦСКА ответил, логичной ли выглядит отставка Абаскаля из «Спартака»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль запутался и не понимает, как играть и кого ставить в стартовый состав команды. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, что Абаскаль не смог адаптироваться к российскому футболу. Многие не смогли. Тут дело в том, что он пришел не в готовую команду. Нужно было строить коллектив. А это все-таки гораздо сложнее, чем прийти в уже готовый клуб. Так что смена тренера для «Спартака» сейчас выглядит логичной», — заявил Пономарев.

Испанский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

В 11-м туре чемпионата России «Спартак», идущий на шестой строчке с 16 очками, примет ЦСКА, который с таким же количеством баллов расположился на восьмой позиции. Игра пройдет 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее известный агент заявил, что проблема заключается не в Абаскале, а в самом «Спартаке».