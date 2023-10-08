Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА ответил, логичной ли выглядит отставка Абаскаля из «Спартака»

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что Абаскаль не адаптировался к футболу в России

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль запутался и не понимает, как играть и кого ставить в стартовый состав команды. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, что Абаскаль не смог адаптироваться к российскому футболу. Многие не смогли. Тут дело в том, что он пришел не в готовую команду. Нужно было строить коллектив. А это все-таки гораздо сложнее, чем прийти в уже готовый клуб. Так что смена тренера для «Спартака» сейчас выглядит логичной», — заявил Пономарев.

Испанский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

В 11-м туре чемпионата России «Спартак», идущий на шестой строчке с 16 очками, примет ЦСКА, который с таким же количеством баллов расположился на восьмой позиции. Игра пройдет 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее известный агент заявил, что проблема заключается не в Абаскале, а в самом «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий