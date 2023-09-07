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Ученица Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет

Фигуристка Усачева объявила о завершении карьеры в 17 лет

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Reuters

Российская фигуристка Дарья Усачева в интервью Okko Sport, которое опубликовано на YouTube-канале онлайн-платформы, объявила о завершении спортивной карьеры.

«В какой-то момент я все с тренировками осознала. Это начиналось в период, когда я короткую старую накатывала. Понимаю, что короткую накатаю. Представляю, как я буду катать произвольную. А я умираю. Думаю: блин, сейчас вот мне восстанавливаться…

Здраво и адекватно оценила свои какие-то возможности, именно в спорте профессиональном. И поняла, что, наверное, все-таки нет», — сказала Усачева.

Также спортсменка добавила, что в ближайшее время она хочет сконцентрироваться на сдаче ЕГЭ.

5 августа источник РИА Новости сообщил, что Дарья Усачева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и рассматривает вариант с завершением карьеры.

В 2020 году спортсменка стала серебряной медалисткой юниорского чемпионата мира. В ноябре 2021-го Усачева получила тяжелую травму на Гран-при Японии — на раскатке перед короткой программой фигуристка упала с тройного флипа и подняться самостоятельно смогла с большим трудом. Она доехала до бортика, и с катка ее уносили на руках.

Как сообщила Федерация фигурного катания России, во время выполнения прыжкового элемента у нее произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

К тренировкам после восстановления Усачева вернулась только в феврале 2022 года, однако на официальные старты не выходила.

Ранее Александра Трусова ответила на вопрос о завершении карьеры.

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