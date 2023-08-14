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Энберт: ставим с Медведевой новые программы и учим элементы для шоу Авербуха

Энберт не боится, что Медведева начнет выступать со своим бойфрендом Чигиревым

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что не испытывает опасений по поводу своих совместных выступлений с Евгенией Медведевой в связи с тем, что она могла бы начать кататься со своим бойфрендом Дмитрием Чигиревым, который занимается парным катанием.

«Дима сейчас очень занят спортом: у него там большие перспективы и прекрасная партнерша. Я думаю, что о шоу он пока не думает.

К тому же в ледовых спектаклях и сказках партнеры могут меняться. Например, в прошлом году я выступал на шоу с Екатериной Бобровой, а в «Анне Карениной» — с Женей Медведевой. Это классно, что мы можем попробовать покататься с разными партнерами и создать с ними новые программы.

Посмотрим, что произойдет дальше, но сейчас мы с Женей готовим новые программы, новые элементы и готовимся выступать в шоу вместе. На данный момент и у нас с Евгенией еще есть, чем удивить зрителей», — сказал Энберт.

Медведева и Энберт выступают в дуэте в ледовых спектаклях Ильи Авербуха с 2021 года.

С 22 августа по 30 сентября 2023 года этот дуэт будет кататься в шоу Авербуха «Письма любви», которое будет показано в Сочи на катке «Айсберг». Энберт анонсировал, что они с Медведевой выступят примерно в 30 шоу.

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