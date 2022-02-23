Экс-глава СБР объяснил, в чем тренерам по биатлону нужно брать пример с лыжников

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев восхитился выступлениями российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине.

«Вы посмотрите какая сборная у лыжников! Они растут, они прогрессируют. При этом возраст спортсменов 24-25 лет. А у нас 30-летние юноши на Кубок IBU ездят. И вообще можно было и на юниоров внимание обратить. У наших биатлонисток, мне кажется, уже особо никаких шансов там нет. Натаскивать молодежь было бы более правильно», — передает слова Драчева «Матч ТВ».

Российские лыжники стали основным поставщиком медалей. На Играх в Пекине они завоевали 11 наград (четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовые).

Биатлонистам удалось завоевать всего четыре медали: серебро в женской эстафете, а также по бронзе в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов), в смешанной и мужской эстафетах.

В начале марта стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Он пройдет в Финляндии, Контиолахти. Мужчин будут представлять Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков и Максим Цветков, женщин — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова и Виктория Сливко.

Ранее Александр Тихонов отреагировал на информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может возглавить СБР.