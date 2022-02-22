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Мостовой раскритиковал новый логотип «Спартака»

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РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал новый логотип московского «Спартака».

«Не понимаю, в чем разница. Смотришь на ту и на другую эмблему и видишь, что это «Спартак». Немножко звездочки, наверное, побольше сделали. Но это же непринципиально.

В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда», – написал Мостовой в Telegram-канале.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 15 очков.

В ближайшем туре красно-белые сыграют с ЦСКА. Матч состоится 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова бывшего генерального директора столичного клуба, а ныне занимающего эту должность в «Уфе», Шамиля Газизова о том, что он намерен приобрести российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

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Футбол. Чемпионат России
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