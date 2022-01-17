Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своем официальном сайте расширенный состав сборной России на Олимпийские игры.
Вратари: Иван Федотов, Дмитрий Шугаев, Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Тимур Билялов.
Защитники: Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов, Шакир Мухамадуллин, Дмитрий Вишневский, Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин («Локомотив»), Даниил Пыленков, Никита Нестеров, Сергей Телегин, Артем Минулин, Егор Яковлев.
Нападающие: Артур Каюмов, Андрей Чибисов, Артем Анисимов, Владимир Ткачев, Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Александр Кадейкин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Станислав Галиев, Вадим Шипачев.
Ранее пять хоккеистов из КХЛ вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2022.