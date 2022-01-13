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Тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию: эти судьи тоже ужинали с Тутберидзе?

Тренер Белоруссии раскритиковал судейство в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

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Reuters

Главный тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев оценил судейство в короткой программе у женщин на чемпионате Европы в эстонском Таллине. Первое место с новым мировым рекордом заняла Камила Валиева, получившая от судей 90,45 балла.

«Хочется задать вопрос Международному союзу конькобежцев о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить — эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад? ISU каждый год тратит огромные деньги на обучение судей. Хочется спросить — и где результаты этого обучения?», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка. Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер, она упала с первого прыжка и стала четвертой.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Трусова — третья.

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