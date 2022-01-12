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Российская биатлонистка завоевала серебро в индивидуальной гонке на Кубка IBU

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РИА Новости

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала второй в короткой индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.

Золотую медаль завоевала представительница Германии Янина Хеттих. Биатлонистка из Норвегии Марте Крокстад Йохансен замкнула тройку лучших.

Результаты других россиянок: Наталья Гербулова стала 11-й, Виктория Сливко — 12-й, Лариса Куклина — 29-й, Анастасия Егорова — 34-й, Анастасия Гореева — 37-й.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье
Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км. Женщины

1. Янина Хеттих (Германия) — 35.26,6 (1).
2. Евгения Буртасова (Россия) — +41,8 (1).
3. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) — +54,7 (0).

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Второй к финишу пришла команда Австрии, в составе которой выступили Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Бронзу завоевали украинские спортсмены Дарья Блашко и Артем Тищенко.

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