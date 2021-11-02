Мостовой рассказал подробности конфликта Карпина и Дзюбы

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в эфире «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет выступать за национальную команду, пока ее возглавляет Валерий Карпин.

«Почему Дзюба не поехал в сборную? Потому что у них конфликт. Я знаю хорошо Карпина. Всю жизнь с ним играл. Немного я знаю Артема. В чем конфликт? Один не пойдет на поводу у другого, и второй так же. Один пиханул другого, другой пиханул третьего. Один послал на три буквы другого, а второй послал третьего. Поэтому Артем поступил правильно. При Карпине Дзюба не поедет в сборную и правильно сделает», — сказал Мостовой.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее российский тренер Дмитрий Парфенов выразил мнение, что Карпину придется нести ответственность за то, что он не вызвал Дзюбу в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.