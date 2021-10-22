В Турине ограбили дом футболиста «Ювентуса»

Дом нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в Турине был ограблен. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Грабители разбили окно на первом этаже, но охранник заметил их и поднял тревогу. Злоумышленники успели скрыться и унести драгоценности на неопределенную сумму. Также пропала коллекция дорогих часов Дибалы.

19 октября «Зенит» потерпел поражение от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов. В Лиге Европы «Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4), а «Локомотив» уступил турецкому «Галатасараю» (0:1). Ни одна из российских команд пока что не выходит из группы в своих турнирах.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, на его счету почти 200 матчей за туринский клуб. В составе команды он пять раз был чемпионом Италии (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20), трижды выигрывал Кубок Италии (2015/16, 2016/17, 2017/18) и три раза был обладателем Суперкубка Италии (2015, 2018, 2020).

Ранее сообщалось, что дом футболиста «Ниццы» ограбили вооруженные грабители.