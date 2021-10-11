Дом футболиста «Ниццы» ограбили вооруженные грабители

Дом полузащитника клуба французской Лиги 1 «Ницца» Марио Лемина был ограблен. Об этом сообщает L`Equipe.

По информации источника во время ограбления футболист находился в расположении сборной Габона.

Вечером 10 октября вооруженные преступники проникли в дом футболиста и связали находившихся там трех женщин. Злоумышленники забрали из дома драгоценности и ценные вещи на сумму €300 тыс.

Сообщается, что одна из женщин смогла сбежать и вызвать полицию, но к моменту прибытия правоохранительных органов злоумышленников дома не было.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лемина в составе «Ниццы» принял участие в семи матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

В составе сборной Габона в рамках квалификации к ЧМ-2022 хавбек сыграл в трех встречах, в которых также не забил ни одного мяча.

Ранее защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс рассказал, что его дом обокрали во время матча с петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.