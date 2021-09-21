Арбитр Федотов: если судьи решили долбить Слуцкого, то пусть его сразу удаляют

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого во время матча очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:3.

«Что касается слов Слуцкого, то я его могу понять – он не понимает очевидных ошибок Иванова против его команды. Если на следующий матч «Рубина» назначат Мешкова, который не пожал руку Слуцкому в прошлом сезоне – значит, идет волна против тренера. Только я не понимаю – если судьи решили долбить Слуцкого, при чем тут команда? Выходите, удаляйте Слуцкого и нормально работайте», — сказал Федотов в интервью «Чемпионату».

Слуцкий был удален во втором тайме за постоянные нарушения технической зоны и разговоры с арбитром Сергеем Ивановым. После встречи наставник команды из столицы Татарстана обвинил рефери в профнепригодности.

Дисквалифицированный пожизненно арбитр Михаил Вилков раскритиковал Слуцкого за его поведение во время матча и заявил, что его коллега принял правильное решение, показав тренеру красную карточку.

«Он выгнал раздувающего щеки по адресу!» — сказал Вилков.

Ранее сообщалось, что «Рубин» ответил Вилкову на слова о «раздувающем щёки» Слуцком.