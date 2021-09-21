«Рубин» ответил Вилкову на слова о «раздувающем щёки» Слуцком

Пресс-служба казанского «Рубина» клуба отреагировала на слова бывшего арбитра Михаила Вилкова о тренере казанцев Леониде Слуцком. Дисквалифицированный пожизненно Вилков раскритиковал наставника, который после удаления в матче с «Зенитом» назвал судью Сергея Иванова профнепригодным.

«Он выгнал раздувающего щеки по адресу!» — сказал Вилков.

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу!» (с) Отстранённый от судейства без права восстановления Михаил Вилков.

P.S. Если раздувать щёки, то только так», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter клуба.

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу!»



©Отстранённый от судейства без права восстановления Михаил Вилков



P.S. Если раздувать щёки, то только так pic.twitter.com/03bvSvpNte — «Рубин» Казань (@fcrk) September 21, 2021

Специалист был удален во втором тайме за постоянные нарушения технической зоны и разговоры с арбитром Сергеем Ивановым. После встречи наставник команды из столицы Татарстана обвинил рефери в профнепригодности.

Ранее сообщалось, что пожизненно отстраненный арбитр Михаил Вилков раскритиковал поведение Слуцкого.