В Госдуме отреагировали на премирование сестер Авериных после Олимпиады

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал премиальные «художницы» Дины Авериной, которые она получила от Фонда поддержки олимпийцев, передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, было правильно наградить такого шикарного спортсмена, которого нагло засудили на Олимпиаде. Этот поступок останется на совести членов жюри. Фонд поддержки олимпийцев отметил сестер, как победительниц. Полностью с этим согласен», — сказал Свищев.

Напомним, Дине Аверниной, которая на Играх в Токио завоевала серебро, была подарена машина BMW X5, а Арина Аверина, занявшая четвертое место, получила BMW X3.

Стоит отметить, что BMW X5 вручается победителям Олимпиады, а BMW X3 — медалистам.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать виде.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о судействе в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.