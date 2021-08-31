Экс-игрок «Спартака»: при Месси Мбаппе в «ПСЖ» ловить нечего

Известный в прошлом игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Вопрос должен решиться в течение дня, поскольку в ночь на 1 сентября в Европе закрывается трансферное окно.

«Наверное, он уйдет в «Реал». Ему пора становиться звездой, а при Месси ему ловить нечего – Месси пока в порядке, и при нем Мбаппе еще два года будет подыгрывающим игроком. А в «Реал» он придет и будет звездой номер один. Я считаю, что ему нужно уходить в «Реал», — сказал Гладилин в интервью «Газете.Ru».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего трансферного дня в Европе.

Трансферная стоимость чемпиона мира 2018 года оценивается в €180 млн. Если руководство «сливочных» не сумеет договориться с «ПСЖ» сейчас, то вернется к идее приобретения игрока в январе 2022 года, когда получит право вести переговоры с другими клубами. Если же не получится зимой, то летом 2022 года Мбаппе станет свободным агентом и перейдет в «Реал» бесплатно.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от возможности стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.