Мбаппе отказался от возможности стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» отклонил очередное предложение клуба о продлении контракта, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

По информации источника, парижане предлагали форварду соглашение, по которому он мог бы получать € 40 млн в год. Такая сумма сделала бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость форварда оценивается в €160 млн.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» отказался от покупки форварда «ПСЖ». Руководство «сливочных» вернется к идеи приобретения игрока в январе 2022 года, когда получит право вести переговоры с другими клубами.