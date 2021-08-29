Комментатор Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу

Известный комментатор и блогер Василий Уткин после завершения финала чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сборная России обыграла команду Японии со счетом 5:2 и стала лучшей на планете, высказал мнение о виде спорта и сравнил его с ковырянием в носу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пляжный футбол — как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нем преуспели — те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемп среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Голы в составе российской команды забили Федор Земсков, Юрий Крашенинников (дубль), Андрей Новиков и Артур Папоротный. Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу в третий раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу.