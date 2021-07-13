УЕФА представил символическую сборную Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную чемпионата Европы — 2020.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Защитники: Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия).

Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания).

Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Итальянцы стали двукратными чемпионами Европы, а англичане впервые сыграли в финале.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Англии публикуют петиции с требованием переиграть финал Евро.