Роднина назвала оскорбления украинских фанатов в адрес Путина глупостью и невежеством

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала глупостью и невежеством оскорбления украинских фанатов в адрес президента России Владимира Путина во время матча группового этапа чемпионата Европы Украина — Северная Македония в Бухаресте.

«Они разве что-то поменяли в своей риторике? Это длится уже несколько лет. На эту глупость и невежество не нужно реагировать», — сказала Роднина в интервью Sport24.

Перед стартом европейского первенства украинская федерация футбола представила форму на Евро, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.

При этом российские болельщики в фан-зоне в Санкт-Петербурге во время матча Украина — Северная Македония радовались голам украинской сборной.

Ранее сообщалось, что депутат Журова призвала заявить протест Украине и Румынии за оскорбления Путина.