Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла национальную команду Швеции.

Встреча завершилась со счетом 3:2 Б.

В середине первого периода шайбу забросил Йеспер Фреден, реализовав численное преимущество. Уже в третьей двадцатиминутке россияне забросили две шайбы, а точные броски на свой счет записали Антон Слепышев и Александр Барабанов. Но за четыре минуты до конца поединка Виктор Олофссон сравнял счет. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.

В турнирной таблице группы B подопечные Валерия Брагина занимают первое место, набрав 13 очков.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют против Белоруссии. Встреча состоится 1 июня. Стартовое вбрасывание состоится в 20.15 по московскому времени.

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап.

Россия — Швеция — 3:2 Б

0:1 — Йеспер Фреден (Оскар Линдберг, Адриан Кемпе) — 8:06

1:1 — Антон Слепышев (Дмитрий Орлов) — 52:34

2:1 — Александр Барабанов (Владимир Тарасенко, Никита Нестеров) — 52:46

2:2 — Виктор Олофссон (Йеспер Селльгрен) — 55:17

3:2 — Тарасенко — РБ.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

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