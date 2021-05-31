Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла национальную команду Швеции.
Встреча завершилась со счетом 3:2 Б.
В середине первого периода шайбу забросил Йеспер Фреден, реализовав численное преимущество. Уже в третьей двадцатиминутке россияне забросили две шайбы, а точные броски на свой счет записали Антон Слепышев и Александр Барабанов. Но за четыре минуты до конца поединка Виктор Олофссон сравнял счет. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.
В турнирной таблице группы B подопечные Валерия Брагина занимают первое место, набрав 13 очков.
В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют против Белоруссии. Встреча состоится 1 июня. Стартовое вбрасывание состоится в 20.15 по московскому времени.
Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап.
Россия — Швеция — 3:2 Б
0:1 — Йеспер Фреден (Оскар Линдберг, Адриан Кемпе) — 8:06
1:1 — Антон Слепышев (Дмитрий Орлов) — 52:34
2:1 — Александр Барабанов (Владимир Тарасенко, Никита Нестеров) — 52:46
2:2 — Виктор Олофссон (Йеспер Селльгрен) — 55:17
3:2 — Тарасенко — РБ.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Вратарь сборной России Сергей Бобровский вышел с карантина.