Россия проиграла Чехии и завершила чешский этап Евротура на последнем месте

Сборная России уступила команде Чехии со счетом 0:4 в заключительном матче Чешских игр. Это была последняя контрольная игра российской команды перед стартующим 21 мая чемпионатом мира в Латвии.

В составе хозяев поля отличились Филип Задина, Иржи Секач, Якуб Флек и Гинек Зогорна.

Еврохоккейтур-2020/21. Чешские игры.

Чехия — Россия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Задина, 10:02 (1:0), Секач, 20:38 (2:0); Флек, 31:32 (3:0); Зогорна, 40:54 (4:0).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В общем зачете Еврохоккейтура-2020/21 россияне заняли первое место, набрав 27 очков в 12 матчах. Всего в рамках турнира сборная России проиграла только два раза и оба в Чехии.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что спонсор ЧМ-2021 убрал герб с формы сборной России на рекламном постере.