Спонсор ЧМ-2021 убрал герб с формы сборной России на рекламном постере

Спонсор международной федерации хоккея и ЧМ-2021, автомобильный концерн «Шкода», убрал российский герб с формы нападающего сборной России Александра Овечкина в рекламном постере предстоящего чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщил в своем telegram-канале журналист Василий Конов.

16 марта стало известно, что Международная хоккейная федерация (ИИХФ) выбрала в качестве замены для национального гимна России гимн самой Международной федерации хоккея. Ну а флагом команды Валерия Брагина на турнире будет флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в качестве наказания отечественному спорту за признанное агентством существование в стране государственной системы поддержки допинга и фальсификацию данных Московской антидопинговой лаборатории среди прочего запретило российским спортсменам по всем видам спорта на чемпионатах мира и Олимпийских играх использование национальной символики в течение двух лет.

В данный момент сборная России встречается с командой Чехии в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура. Это последний официальный матч перед чемпионатом мира. Идет второй период, счет 2:0 в пользу хозяев льда.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.