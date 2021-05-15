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Чехия Россия

Последняя битва перед ЧМ: Россия играет с Чехией. LIVE

Еврохоккейтур. Чехия — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Чехии в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура. Это последний официальный матч перед чемпионатом мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15 мая 16:00   |  Не начался
Чехия
Чехия
Россия
Россия
Стадион «О2-Арена», Прага | Судьи:
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Трансляция
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15:35

Матч начнется в 16.00 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча последнего этапа Евротура между сборными России и Чехии.