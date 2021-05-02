Экс-судья Федотов: гол Дзюбы нужно было отменить

Экс-судья, а ныне эксперт Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Локомотива» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Дзюба вырезался в Рыбуся, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака и «Зенит» забил гол. Так что гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить», — сказал Федотов «Чемпионату».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тайма счет в матче 3:0 в пользу «Зенита».

На 19-й минуте «Зенит» добрался до чужой штрафной, сначала пробил по ворота Азмун — Гильерме выручил. Затем вратарь отбил удар Малкома, к которому отскочил мяч. Затем мяч попал к Дзюбе, который «парашютом» в одно касание изящно перебросил Гильерме. Перед этим был стык Дзюбы и Рыбуса, поэтому арбитры использовали VAR для прояснения момента. Гол был засчитан.

На 39-й минуте Сердар Азмун после флангового навеса классным ударом головой отправил второй мяч в сетку ворот «Локомотива».

На первой компенсированной минуте Пабло с двух ног прыгнул в Дзюбу в своей штрафной, а Азмун четко реализовал пенальти.

На 12-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник «Зенита» Вендел.