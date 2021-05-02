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Трансляция
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18:35
Матч начнется в 19.00 мск.
18:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив».