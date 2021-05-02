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Зенит Локомотив

На кону чемпионство: «Зенит» сражается с «Локомотивом». LIVE

Футбол. РПЛ. 28-й тур. «Зенит» — «Локомотив». ОНЛАЙН

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» принимает «Локомотив». В случае победы сине-бело-голубые оформят победу в чемпионате страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28-й тур  |   02 мая 19:00   |  Матч не начался
Зенит
0:0
Локомотив
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Трансляция
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18:35

Матч начнется в 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив».