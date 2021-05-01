«Трансферное окно открыто»: Рудковская прокомментировала изменения в академии Плющенко

Супруга олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на появление российской фигуристки Елизаветы Берестовской в академии Плющенко.

Берестовскую заметили на видео, выложенном на странице «Ангелов Плющенко» в Instagram.

«Много пришло новых спортсменов из разных школ, пока мы не комментируем. Трансферное окно открыто — одни уходят, другие приходят», — сказала Рудковская в интервью Sport24.

1 мая Плющенко объявил о том, что он закончил работу с Александрой Трусовой, но они остались друзьями. Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Евгения Плющенко.

Елизавета Берестовская в этом году заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске.

Ранее сообщалось, что 13-летняя Берестовская перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко.